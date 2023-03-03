McDonald's выступил в партнерстве c Cardi B и Offset и попал в скандал

Несколько владельцев магазинов компании выразили свое несогласие с выбором альянса и удалили рекламу и связанные с ней товары.

Партнерство McDonald's с Cardi B и Offset в рамках рекламной акции "Угощение ко Дню святого Валентина" вызвало критику со стороны нескольких франчайзи.

Согласно отчету The Wall Street Journal, этот альянс обвинили в нарушении кодекса бренда Golden Arches из-за текстов песен и образа жизни пары.

Несколько владельцев магазинов McDonald's выразили свое несогласие с тем, что компания сотрудничает с Cardi B и Offset, при этом некоторые даже удалили рекламу и товары, связанные с рекламной акцией.

Эти владельцы призвали других франчайзи сделать то же самое, утверждая, что имидж пары не отражает семейных ценностей McDonald's.

Представители Cardi B и Offset ничего не ответили на негативную реакцию.

McDonalds представила свои звездные коллаборации в 2020 году, начав с того, что Трэвис Скотт стал первой знаменитостью, появившейся в его меню почти за 30 лет. Предыдущим был Майкл Джордан еще в 1992 году.

Но, хотя руководители McDonald's заявляют, что сотрудничество увеличило доходы компании и вызвало ажиотаж и интерес к бренду среди потребителей, франчайзи не участвовали в рекламных акциях, проводимых звездами.