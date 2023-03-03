«Известия»: посредники отказались поставлять iPhone в Россию из-за санкций
2023-03-03 12:45
Издание "Известия" сообщило о трудностях с поставками продукции iPhone в Россию по параллельному импорту.
3 марта журналисты газеты "Известия" сообщили, что иностранные поставщики отказывают экспортировать телефоны американской компании Apple в Россию по программе параллельного импорта после новых санкций, которые были введены странами Европейского Союза в рамках нового антироссийского пакета экономических рестрикций.
Десятый пакет санкций, в частности, запрещает поставлять в Россию и Беларусь смартфоны, стоимость которых превышает триста американских долларов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей