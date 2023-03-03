Германия просит у Швейцарии разрешения выкупить законсервированные танки Leopard 2
2023-03-03 12:47
Германия хочет выкупить у Швейцарии основные танки Leopard 2 производства 1980-х годов, сообщила газета «Блик» в пятницу, 3 марта.
Запрос о сделке по закупке танков поступил в министерство обороны Швецарии, что подтвердил его представитель Ренато Кальберматтен.
Танки придут на замену единицам, которые Германия и другие страны ЕС поставят на Украину. Минобороны Швейцарии не сообщает, сколько танков хочет выкупить Германия.
У армии Швейцарии на вооружении имеется 230 танков Leopard 2, из которых 134 находятся на вооружении, а 96 законсервированы, как списанные.
Согласно швейцарскому законодательству, продавать можно только выведенные из эксплуатации вооружения, после решения парламента.
Опубликовано: Тарас Медведев