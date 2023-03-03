Германия просит у Швейцарии разрешения выкупить законсервированные танки Leopard 2

Германия хочет выкупить у Швейцарии основные танки Leopard 2 производства 1980-х годов, сообщила газета «Блик» в пятницу, 3 марта.

Запрос о сделке по закупке танков поступил в министерство обороны Швецарии, что подтвердил его представитель Ренато Кальберматтен.

Танки придут на замену единицам, которые Германия и другие страны ЕС поставят на Украину. Минобороны Швейцарии не сообщает, сколько танков хочет выкупить Германия.

У армии Швейцарии на вооружении имеется 230 танков Leopard 2, из которых 134 находятся на вооружении, а 96 законсервированы, как списанные.

Согласно швейцарскому законодательству, продавать можно только выведенные из эксплуатации вооружения, после решения парламента.