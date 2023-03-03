Полиция Нью-Йорка разыскивает Трэвиса Скотта после нападения в ночном клубе

Правоохранители штата Нью-Йорк объявили в розыск популярного репера Трэвиса Скотта за инцидент, произошедший в ночном клубе.

Адвокат звезды Митчел Шустер заявил, что случившееся является недоразумением и власти штата в ближайшее время пересмотрят свое решение. Он уточнил, что никаких конкретных обвинений до сих пор Трэвиса Скотту не предъявлено.

По сведениям полиции 30-летний репер ударил звукорежиссера и нанес ущерб ночному клубу Nebula, расположенного в центре Манхеттена на сумму свыше 12 000 долларов. В качестве причины конфликта правоохранители называют "словесную перепалку"