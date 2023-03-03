Семь человек попали в больницу после попадания самолета Lufthansa в сильную турбулентность

Рейс Lufthansa попал в сильную турбулентность и был вынужден совершить аварийную посадку, чтобы оказать медицинскую помощь семи пассажирам.

По сообщениям пассажиров, самолет несколько секунд как бы медленно падал, а находившиеся на борту посуда и чемоданы подбрасывались в воздух.

Рейс 469 из Остина в США во немецкий Франкфурт в среду вечером должен был сделать остановку в Вашингтонском международном аэропорту "Даллес" в Вирджинии, сообщает CNN. Примерно через 90 минут полета самолет подвергся сильной турбулентности. Инцидент произошел, когда Airbus A330 находился на высоте более 11 км над Теннесси.

На кадрах из социальных сетей видно, как подносы с едой, ширмы, подушки и другие предметы разбросаны по всему самолету. Пассажиры описывают, что когда самолет приземлился, он выглядел так, словно в нем была перестрелка.

Представитель Lufthansa объяснил в заявлении CNN, что это была турбулентность при ясном небе, которая может возникнуть без видимых погодных явлений или предварительного предупреждения.

В результате пострадали семь человек, которые после приземления в ближайшем аэропорту были доставлены в больницу. Остальные пассажиры направились в гостиницу.