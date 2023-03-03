В ЧВК «Вагнер» сообщили о подрыве ВСУ практически всех мостов на подступах к Бахмуту

Один из бойцов группы «Вагнера» сообщил о том, что украинские военные подорвали практически все мосты на подступах к Бахмуту.

Украинская группировка войск, защищающая Бахмут (рос. название Артемовск) взорвала практически все мосты на подступах к городу. Об этом рассказал в интервью РИА Новости один из бойцов группы "Вагнера".

Ранее сам основатель частной военной компании Евгений Пригожин заявил, что кольцо вокруг Бахмута практически сжато. Российский бизнесмен призвал президента Украины дать указание свои подразделениям покинуть город.