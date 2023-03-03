Королева прокомментировала откровенный образ Успенской на выступлении в день своего 69-летия

2023-03-03 13:01

Наташа Королева высказалась по поводу наряда Успенской, когда та выступала в свой день рождения на сцене.

В конце февраля Любови Успенской исполнилось 69 лет.

Несмотря на свой солидный возраст артистка не перестает удивлять публику откровенными образами.

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    Так, в свой день певица выступала на концерте. На ней был черный топ с баской и прозрачные лосины, оголяющими ягодицы.

    Коллега Наташа Королева похвалила Успенскую за смелость и за то, что артистка находится в отличной физической форме.

Опубликовано: Наталья Гончарова