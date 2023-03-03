Королева прокомментировала откровенный образ Успенской на выступлении в день своего 69-летия
2023-03-03 13:01
Наташа Королева высказалась по поводу наряда Успенской, когда та выступала в свой день рождения на сцене.
В конце февраля Любови Успенской исполнилось 69 лет.
Несмотря на свой солидный возраст артистка не перестает удивлять публику откровенными образами.
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Так, в свой день певица выступала на концерте. На ней был черный топ с баской и прозрачные лосины, оголяющими ягодицы.
Коллега Наташа Королева похвалила Успенскую за смелость и за то, что артистка находится в отличной физической форме.
Опубликовано: Наталья Гончарова