Рогов: ВСУ ведут обстрел Энергодара в районе промзоны Запорожской АЭС

3 марта Владимир Рогов сообщил об обстреле города Энергодар украинскими войсками.

Днём пятницы лидер совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов публично заявил, что в настоящий момент подразделения вооружённых сил Украины ведут артиллерийский обстрел города Энергодар. По данным Рогова, не менее семи снарядов ВСУ разорвались в районе промзоны недалеко от Запорожской атомной электростанции.

Примечательно, что ранее стало известно об обстреле российских военных украинскими войсками во время ротации представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС.