Коц: миллионер с Рублевки командует дивизионом артиллерии в зоне СВО

Военкор Александр Коц рассказал историю российского предпринимателя, который возглавил артиллерийское подразделения на участке ведения спецоперации.

3 марта военный корреспондент Александр Коц заявил, что 54-летний российский бизнесмен, ранее проживавший в Рублевке, возглавил дивизион артиллерии армии России в зоне проведения СВО под Сватово. Известно, что мужчину зовут Юрий, ранее он прошёл кадетское училище, военный университет и службу в советской и российской армиях.

По данным Коца, Юрий сам закупил большое количество вооружений для своего подразделения, включая миномётные орудия, гаубицы "Гиацинт" и Д-30, а также реактивные системы залпового огня "Град".