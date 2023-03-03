За поздравление Патриарха Кирилла в Польше требуют понизить в звании с генерала до рядового православного архиепископа

Глава Польской Автокефальной Православной Церкви архиепископ Савва направил Патриарху Кириллу поздравительное письмо по случаю 14-летия его интронизации, пишет Gazeta.pl.

"За время Вашего патриаршего служения Русская Православная Церковь, благодаря усилиям Вашего Святейшества, воссияла духовным возрождением и служит примером для других", — написал архиепископ Савва в поздравительном письме Патриарху Кириллу.

При этом в своем "сердечном и братском приветствии" глава Польской Автокефальной Православной Церкви коснулся ситуации в Украине. Он заявил, что "врагу веры не нравится стабильность Церкви и он пытается ее разрушить, а то, что произошло на Украине, свидетельствует об этом".

В ответ на это бывшие активисты антикоммунистической оппозиции обратились к президенту Польши Анджею Дуде с просьбой понизить в должности бригадного генерала архиепископа Саву.

Архиепископ Савва, глава Православной церкви в Польше, в 1994-1998 годах служил полевым ординарием Войска Польского. С 1996 года священнослужитель имеет воинское звание бригадного генерала.

Группа активистов антикоммунистической оппозиции периода Польской Народной Республики, поддержанная сотнями людей со всей Польши, немедленно отреагировала на поздравительное письмо архиепископа Саввы. Петиция, направленная президенту Анджею Дуде, призывала к понижению архиепископа Саввы да чина рядового.