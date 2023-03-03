Муцениеце похвасталась тем, как ее поздравили с днем рождения дети от брака с Прилучным

Актрисе Агате Муцениеце на днях исполнилось 34 года. Знаменитость выложила в сеть трогательное видео, где наследники поздравляют ее с днем рождения.

Актрисе Агате Муцениеце на днях исполнилось 34 года.

Артистка похвалилась, как с днем рождения ее поздравили любимые дети, дочка Мия и сын Тимофей. Она поделилась видео по поводу в своих соцсетях.

Знаменитость призналась, что давно не чувствовала себя так хорошо в свой день.

В этот день звезду экрана поздравляли коллеги и друзья, но самым дорогими для мамы были теплые слова от наследников, рожденных в браке с Павлом Прилучным.