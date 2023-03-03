VIP- хирург рассказал, какая пластика сегодня популярна у богачей

Состоятельные пациенты хотят иметь острую линию подбородка, высокие скулы и впалые щеки.

Звездный пластический хирург рассказал, спрос на какие процедуры сегодня высок у его пациентов. По словам доктора Шона Келишади из Южной Калифорнии, богатые стремятся иметь острую линию подбородка, высокие скулы и впалые щеки.

Такие процедуры, как удаление щечного жира и подтяжка бровей, по его мнению, стали популярными благодаря модным тенденциям.

Келишади - сертифицированный пластический хирург и основатель своей частной практики SSK Plastic Surgery в Ньюпорт-Бич, которая в первую очередь обслуживает знаменитостей, людей влиятельных и богатых.

Он рассказал, что манипуляции на лице обходятся пациентам от 900 до 5000 долларов и выше. Доктор проводит более 700 процедур в год, включая более распространенные с классической точки зрения процедуры - такие как увеличение груди, подтяжка живота или липосакция.

Пластический хирург приписывает распространение этих процедур шумихе, поднятой в социальных сетях и новостных изданиях.

Например, многие люди предполагали, что таким знаменитостям, как Хлоя Кардашьян и Леа Мишель, удалили щечный жир после того, как они появились на недавних фотографиях с более рельефными щеками.

Я думаю, что эти тенденции будут популярны и следующие 6-12 месяцев, - сказал пластический хирург. Однако многое из того, о чем говорят как о новом, актуальном тренде, на самом деле является переработкой идей.

Келишади рассказал о тенденциях пластической хирургии, которые сейчас пользуются большим спросом среди элиты.

К примеру, во время процедуры удаления щечного жира пластические хирурги делают разрез на внутренней стороне щеки и удаляют жировую подушечку, которая отвечает за создание полного, круглого лица.

В качестве альтернативы специалист также хочет использовать кислоту, которая расплавляет жир, вокруг щек, чтобы сделать лицо более худым без хирургического вмешательства.

Пациентам, которые хотят получить более высокие скулы, он вводит филлер непосредственно в эту область. По словам доктора, это помогает создать "подтянутый" вид.