Депутат Бундестага обвинила Меркель в начале конфликта на Украине
2023-03-03 13:14
Немецкий политик Мари-Агнес Штрак-Циммерман утверждает, что Ангела Меркель виновна в начале украинского конфликта.
3 марта глава комитета бундестага по оборонной сфере Мари-Агнес Штрак-Циммерман публично заявила, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель виновна в том, что Россия начала спецоперацию на территории Украины.
По мнению политика, начало конфликта является результатом невступления Украины в НАТО из-за решение по запрету членства Киева в Альянсе со стороны Меркель, сделанного в 2008 году. Также Штрак-Циммерман отметила, что в начала СВО на Украине виноваты французские политики, поддержавшие решение Ангелы Меркель.
Опубликовано: Ткачёв Андрей