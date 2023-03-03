Депутат Бундестага обвинила Меркель в начале конфликта на Украине

Немецкий политик Мари-Агнес Штрак-Циммерман утверждает, что Ангела Меркель виновна в начале украинского конфликта.

3 марта глава комитета бундестага по оборонной сфере Мари-Агнес Штрак-Циммерман публично заявила, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель виновна в том, что Россия начала спецоперацию на территории Украины.

По мнению политика, начало конфликта является результатом невступления Украины в НАТО из-за решение по запрету членства Киева в Альянсе со стороны Меркель, сделанного в 2008 году. Также Штрак-Циммерман отметила, что в начала СВО на Украине виноваты французские политики, поддержавшие решение Ангелы Меркель.