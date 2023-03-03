Пластический хирург Келишади назвал самые популярные процедуры у состоятельных людей

Пластический хирург Шон Келишади из Южной Калифорнии рассказал, какие процедуры пользуются популярностью у богатых людей.

Одна из них – создание острой линии подбородка, впалых щек и высокой линии скул. Процедура предусматривает удаление буккального жира.

Еще одной популярной процедурой является подтяжка бровей для создания так называемого «лисьего глаза».

Состоятельные люди часто обращаются к пластическому хирургу для введения филеров в скулы и для сужения челюсти при помощи инъекционных наполнителей.