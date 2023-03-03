В США ФБР задержало мужчину, который пытался пронести бомбу в самолет

В США ФБР задержало мужчину, который хотел пронести взрывчатку в чемодане на борт самолета.

Бомба была обезврежена, но в качестве меры предосторожности аэропорт был закрыт на два часа, а находившиеся в нем люди эвакуированы. Теперь несостоявшийся террорист предстанет перед судом.

Марка Маффли, который хотел вылететь из Лихай-Вэлли в Пенсильвании во Флориду, по внутренней связи попросили явиться в службу безопасности. Официальных причин не называлось, но мужчина, вероятно, знал, почему его разыскивают, и покинул аэропорт. В его чемодане была взрывчатка, сообщает CNN.

Уже во время рентгена чемодана Маффли выяснилось, что в нем может быть опасное содержимое. Поэтому насторожились эксперты, которые оценили, что внутри действительно находится "небольшой круглый предмет диаметром около 7 см, завернутый в вощеную бумагу и прозрачную фольгу, и два запала: быстродействующий, напоминающий фитиль свечи, и более долгий, имеющий более медленное действие.

Было немедленно решено эвакуировать аэропорт и его окрестности. Из-за этого аэропорт был закрыт более чем на 2 часа. В последствии специалисты подтвердили, что в чемодане действительно была бомба.

Полицейские подтвердили, что он известный преступник, но пока его обвиняют в мелком воровстве и домогательствах. Известно, что он не принадлежит к каким-либо экстремистским движениям.