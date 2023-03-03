Около 34% россиян передаривают подарки

Более трети россиян (34%) передаривают подарки, 31% делает это иногда, а 3% - постоянно. Большая часть жителей России (52%) предпочитает оставлять подарки себе.

Исследование проводилось в ноябре 2020 года. Участие в нем приняли 1,5 тыс. россиян старше 18 лет.

Передаривают подарки чаще женщины, чем мужчины, следует из результатов опроса.

Так, вариант "иногда" выбрали 25% мужчин и 37% женщин.

В этом году большинство (35%) россиян планируют дарить сувениры.

30% респондентов не смогли ответить на вопрос о планируемых подарках.

18% опрошенных планирую дарить парфюмерию или деньги, 14% выбрали технику или косметику.

Также в качестве подарков называли ювелирные изделия (8%), книги (6%), туристические поездки (3%).

Ранее "Яндекс.Маркет" составил рейтинг популярных подарков на Новый год. Перед Новым годом россияне чаще всего покупают в подарок электронику и товары для дома.