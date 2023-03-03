В США соискатель подал заявку на вакансию с сопроводительным письмом из ChatGPT

Владелец бизнеса Мэнди Танг рассказала, что после размещения вакансии получила заявку от соискателя, составленную с помощью искусственного интеллекта.

По ее словам, соискатель использовал ChatGPT для написания сопроводительного письма, которое выглядело идеально.

Но Танг обратила внимание на то, что это просто копия всех требований, указанных в описании вакансии.

Она заподозрила, что письмо составлено искусственным интеллектом и попробовала воспользоваться ChatGPT. Результат оказался таким же, как у соискателя.