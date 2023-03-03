Признаки телефонных мошенников, которые в свое время назвал ЦБ РФ

Банк России назвал пять основных признаков телефонных мошенников, об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Неожиданный звонок незнакомца — это уже повод насторожиться, отмечают в ЦБ.

Второй признак: разговор касается перевода денег, собеседник под любым предлогом просит совершить транзакцию на какой-то безопасный счет, оплатить налог, бронь, штраф.

Очень выгодное предложение (призы, выплаты, уникальные условия по кредитам и депозитам, инвестиционные продукты, обещающие огромную доходность) или попытки запугать возможной потерей денег, это еще один признак мошенников.

Злоумышленники всегда пытаются под любым предлогом узнать данные банковской карты, а также оказывают моральное давление (требуют немедленно принять решение о переводе денег).

Настоящий сотрудник банка никогда не запрашивает какие-либо данные карты, предупреждает регулятор.