Птичий грипп: от инфекции в Перу массово погибают дельфины, морские львы, черепахи

Из-за вспышки вируса птичьего гриппа животные выбрасываются на берег. Власти ввели в стране чрезвычайное санитарное положение.

В списках жертв птичьего гриппа в Перу уже десятки видов морских животных, сообщает Мир24.

Вирус начал свое пагубное шествие по стране еще в ноябре - с болезни пеликанов. Теперь болезнь косит уже и млекопитающих. Экологи подсчитали, что в списке жертв вируса - 55 тысяч птиц и порядка 600 морских львов. Их туши ежедневно находят в прибрежных районах.

Отмечается очень высокая смертность морских львов. С середины января погибли сотни этих животных в природоохранных зонах, – поделился сотрудник Национальной службы Перу по защите природоохранных территорий Роберто Гутеррез.

Местные рыбаки, кроме того, обеспокоены отсутствием рыбы. По их мнению, причиной такого явления может быть нарушение экологического баланса: в море стало меньше корма для животных.

Иногда мы ничего не ловим. А морские львы также ищут, что поесть и не находят. Потому и умирают от голода. Считаю, что это одна из причин большой смертности морских млекопитающих, – заявил глава Ассоциации рыбаков Пуэрто Этен Франсиско Никен.

Власти ввели в стране чрезвычайное санитарное положение, которое будет дейстоввать до конца года. Распространение птичьего гриппа по всему Перу ученые считают неизбежным.