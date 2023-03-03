Песков: Кремль примет меры по недопущению новых терактов

Дмитрий Песков прокомментировал ЧП в сёлах Брянской области, в которые днём ранее проникли украинские диверсанты.

3 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что после проникновения диверсионно-разведывательной группы вооружённых сил Украины в деревни Брянской области в Кремле озаботились принятием специальных мер, направленных на недопущение новых террористических актов.

Также Песков отметил, что в приграничных с Украиной российских регионах не будет введено военное положение после инцидента в Брянской области.