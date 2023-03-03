LeSoir: ЕС создал план по стимулированию поставок боеприпасов НАТО Киеву
Страны Евросоюза разработали план, который предлагает стимулировать производство западных боеприпасов для нужд ВСу.
Основанное в Бельгии информационное агентство LeSoir утверждает, что постоянные представители Европейского Союза разработали специальный план, целью которого является стимулирование производства боевых снарядов образца Североатлантического альянса для их поставки украинским войскам.
В LeSoir отметили, что план ЕС появился из-за того, что западные государства исчерпали свои резервы советских боеприпасов для поставок Киеву.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
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