Страны Евросоюза разработали план, который предлагает стимулировать производство западных боеприпасов для нужд ВСу.

Основанное в Бельгии информационное агентство LeSoir утверждает, что постоянные представители Европейского Союза разработали специальный план, целью которого является стимулирование производства боевых снарядов образца Североатлантического альянса для их поставки украинским войскам.

В LeSoir отметили, что план ЕС появился из-за того, что западные государства исчерпали свои резервы советских боеприпасов для поставок Киеву.