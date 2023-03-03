Honda разрабатывает технологии предупреждающие детей о приближающихся автомобилях

Информационные агентства сообщают, что пару лет как Honda начнет предупреждать детей о приближающихся автомобилях .

Устройство под названием Ropot — робот, который использует технологию контроля «слепых зон» японской марки, чтобы сделать дороги более безопасными для детей.

Это похоже на ангела-хранителя для детей, которые ходят в одиночку в школу и из школы, выступающего в роли второй пары ушей и глаз.

Отметим, что Япония — безопасная страна для пешеходов, даже для детей от семи лет. Им рекомендуется ходить в школу самостоятельно уже в первом классе.

Компания Honda Ropot стремится сделать эти прогулки более безопасными. Это робот размером с ладонь, который можно прикрепить к ремню сумки.

В первый день школы один из родителей должен проводить своего ребенка на занятия для ознакомления с маршрутом.

Это позволяет изучить маршрут и Ropot. На пешеходных переходах Ropot будет напоминать детям, что они должны смотреть налево и направо, прежде чем переходить дорогу.