Ортман заявила, что на российской сцене очень мало мужественных звезд

2023-03-03 13:33

Бывшая солистка группы "Тутси" Ирина Ортман с сожалением отметила, что в российском шоу-бизнесе катастрофически не хватает мужественных артистов.

44-летняя экс-вокалистка музыкального коллектива "Тутси" Ирина Ортман разочарованно заметила, что на сцене РФ наблюдается острая нехватка мужественных артистов, о чем сообщает News.ru.

Артистка привела в пример молодым певцам 71-летнего Олега Газманова, которому не стремится подражать молодежь.

Что касается молодых звезд, Ортман не смогла привести ни одного примера настоящего мужчины.

Опубликовано: Наталья Гончарова