Ортман заявила, что на российской сцене очень мало мужественных звезд
Бывшая солистка группы "Тутси" Ирина Ортман с сожалением отметила, что в российском шоу-бизнесе катастрофически не хватает мужественных артистов.
44-летняя экс-вокалистка музыкального коллектива "Тутси" Ирина Ортман разочарованно заметила, что на сцене РФ наблюдается острая нехватка мужественных артистов, о чем сообщает News.ru.
Артистка привела в пример молодым певцам 71-летнего Олега Газманова, которому не стремится подражать молодежь.
Что касается молодых звезд, Ортман не смогла привести ни одного примера настоящего мужчины.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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