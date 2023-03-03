Серебрян: Кишинёв не договаривался с Киевом об операции в Приднестровье
Молдавский вице-премьер Олег Серебрян сообщил об отсутствии договорённостей между Кишинёвом и Киевом по нападению на ПМР.
Олег Серебрян прокомментировал заявление представителя Минобороны Украины Натальи Гуменюк, которая публично признала, что подразделения ВСУ сконцентрированы на границе с Приднестровьем. По словам Серебряна, украинские войска могут размещать свои войска на территории страны в любой её точке.
Вместе с тем Олег Серебрян заявил об отсутствии договорённостей между правительствами Молдавии и Украины о совместной атаке на Приднестровье.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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