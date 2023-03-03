Зеленский назначил Александра Камышина своим внештатным советником

2023-03-03 13:40

Президент Украины Владимир Зеленский указом назначил Александра Камышина своим внештатным советником.

Соответствующий указ размещён в пятницу, 3 марта 2023 года, на официальном веб-сайте президента Украины.

«Назначить Камышина Александра Николаевича советником президента Украины (вне штата)», — говорится в указе Зеленского.

Ранее Камышин занимал пост председателя правления акционерного общества «Украинская железная дорога».

Опубликовано: Диана Мудреченко