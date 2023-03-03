Зеленский назначил Александра Камышина своим внештатным советником

ЕС перенес голосование по исключению из оборота двигателей внутреннего сгорания

Страны ЕС будут голосовать за запрет на продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, как планировалось, заявил в пятницу в Брюсселе официальный представитель Швеции, председательствующей в Совете ЕС.

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