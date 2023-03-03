Песков предупредил США и Германию о разжигании конфликта на Украине путем поставок новых вооружений

Новые поставки западного оружия лишь продлят конфликт на Украине, предупредили спикер Кремля Дмитрий Песков в преддверии встречи в Вашингтоне между президентом США Байденом и канцлером ФРГ Шольцем.

Мы отмечаем, что США продолжают политику увеличения поставок вооружений на Украину и убеждают своих ставленников делать то же самое», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Эти поставки «продлят этот конфликт с печальными последствиями для украинского народа», добавил он.

Официальный представитель департамента национальной безопасности Кирби заявил накануне встречи двух основных игроков НАТО, что США готовы предоставить очередной пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов.