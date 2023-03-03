Врачи попытаются вывести Костомарова из медикаментозного сна
Газета «Известия» заявила, что врачи больницы в Коммунарке сегодня, 3 марта 2023 года, попытаются вывести олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова из медикаментозного сна.
Отмечается, что проводимая российскому фигуристу процедура по очистке крови даёт хорошие результаты, что даёт шансы на выздоровление Костомарова.
Врачи на протяжении нескольких дней будут наблюдать за состоянием Романа Костомарова, чтобы понять, сможет ли организм спортсмена сам поддерживать стабильное состояние без аппаратов.
Ранее сообщалось, что фигурист Костомаров постепенно приходит в себя, наблюдаются некоторые улучшения состояния олимпийского чемпиона.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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