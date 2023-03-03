Главный нарколог Минздрава отметил, что безопасной дозы алкоголя не существует

Этиловый спирт является токсичным растворителем, который по определению не может быть безопасным, отметил Евгений Брюн.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что безопасной дозы алкоголя не существует, так как этиловый спирт является токсичным растворителем, который по определению не может быть безопасным.

Один наш коллега из Англии как-то сказал: "разрешенная доза алкоголя равняется нулю". Это, конечно, такая достаточно мощная фраза, но она близка к правде.

"Для большинства людей что такое алкоголь - C2H5OH - спирт, этиловый спирт, растворитель, токсическое вещество, поэтому безопасного количества токсического растворителя быть не может по определению",

- сказал он во время своего прямого эфира посвященного вопросам борьбы с потреблением алкоголя в РФ в рамках нацпроекта "Демография".

Брюн пояснил, что, например, такие слабоалкогольные напитки как пиво или вино большинству людей, у которых хорошо работает ферментативная система, можно употреблять "в лечебных целях".

При этом, по его словам, назвать конкретную дозу, которую можно выпить, нельзя до того, как человек не начнет злоупотреблять алкоголем.