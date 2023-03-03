В Сенегале находится необычное озеро, которое поражает своим цветом
Вода в нем розового насыщенного цвета, оттенок может меняться в зависимости от времени суток и становиться то лиловым, то карминным, то оранжевым.
Когда-то на берегу Ретбы был финиш ралли Париж-Дакар, а еще местные жители добывают в нем соль.
По ее концентрации озеро превосходит даже знаменитое Мертвое море, правда, полежать в его водах с книжкой в руках не получится, уже через несколько минут соль начинает разъедать кожу.
Причина же такого необычного цвета сенегальского озера кроется в цианобактериях, которые питаются солью.
Для их жизнедеятельности необходим определенный спектр солнечного излучения, который они и притягивают, вырабатывая розовый пигмент.
Глубина Ретбы не превышает 3 м, длина – около 2 км.
Если вы попали в это сказочное место, то лучше провести здесь несколько дней, чтобы понаблюдать, как меняет оттенок воды озеро Ретба.
Со столицы Сенегала можно приехать на маршрутке или присоединиться к организованной экскурсии, некоторые туристы арендуют в Дакаре машину с водителем.
Опубликовано: Антон Райт
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