В Сенегале находится необычное озеро, которое поражает своим цветом

Вода в нем розового насыщенного цвета, оттенок может меняться в зависимости от времени суток и становиться то лиловым, то карминным, то оранжевым.

Когда-то на берегу Ретбы был финиш ралли Париж-Дакар, а еще местные жители добывают в нем соль.

По ее концентрации озеро превосходит даже знаменитое Мертвое море, правда, полежать в его водах с книжкой в руках не получится, уже через несколько минут соль начинает разъедать кожу.

Причина же такого необычного цвета сенегальского озера кроется в цианобактериях, которые питаются солью.

Для их жизнедеятельности необходим определенный спектр солнечного излучения, который они и притягивают, вырабатывая розовый пигмент.

Глубина Ретбы не превышает 3 м, длина – около 2 км.

Если вы попали в это сказочное место, то лучше провести здесь несколько дней, чтобы понаблюдать, как меняет оттенок воды озеро Ретба.

Со столицы Сенегала можно приехать на маршрутке или присоединиться к организованной экскурсии, некоторые туристы арендуют в Дакаре машину с водителем.