Солауреата Нобелевской премии мира Беляцкого приговорили к 10 годам лишения свободы

В пятницу, 3 марта, минский суд приговорил к 10 годам лишения свободы правозащитника Алеся Беляцкого одного из солауреатов Нобелевской премии мира 2022 года, сообщили НПО.

В пресс-релизе правозащитников говорится, что по приговору суда Алесь Беляцкий осужден к 10 годам лишения свободы.

Его сообщники: Валентин Стефанович и Владимир Лабкович, приговорены к девяти и семи годам лишения свободы соответственно.

Алеся Беляцкого и сообщников обвинили, в том числе, в контрабанде через границу крупных сумм наличных средств в иностранной валюте, для организации подрывной, противозаконной, антигосударственной деятельности на территории Беларуси.