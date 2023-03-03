Солауреата Нобелевской премии мира Беляцкого приговорили к 10 годам лишения свободы
В пятницу, 3 марта, минский суд приговорил к 10 годам лишения свободы правозащитника Алеся Беляцкого одного из солауреатов Нобелевской премии мира 2022 года, сообщили НПО.
В пресс-релизе правозащитников говорится, что по приговору суда Алесь Беляцкий осужден к 10 годам лишения свободы.
Его сообщники: Валентин Стефанович и Владимир Лабкович, приговорены к девяти и семи годам лишения свободы соответственно.
Алеся Беляцкого и сообщников обвинили, в том числе, в контрабанде через границу крупных сумм наличных средств в иностранной валюте, для организации подрывной, противозаконной, антигосударственной деятельности на территории Беларуси.
Опубликовано: Тарас Медведев
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