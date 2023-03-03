Пещера гигантских кристаллов в Мексике набирает популярность среди туристов
Еще одна необычная пещера, созданная природой, находится в мексиканской пустыне Чиуауа. Обнаружена она была случайно шахтерами, прокладывающими новый тоннель.
Подземная полость, напоминающая лабиринт, была заполнена водой на протяжении нескольких тысяч лет.
За это время из селенита сформировались гигантские кристаллы природного происхождения, достигающие 11 метров в высоту.
К сожалению для туристов, вход в пещеру возможен только в специальных костюмах из-за высокой температуры и влажности, а также сероводородных испарений
К тому же уникальное геологическое образование сейчас взято под защиту правительства Мексики, которое разрешает вход внутрь только ученым и рабочим.
Все из-за чрезмерной хрупкости кристаллов. Поэтому полюбоваться пещерой можно только снаружи.
Опубликовано: Антон Райт
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