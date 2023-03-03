Назаров заявил, то не держит зла на Хабенского, так как тот уволил актера из-за большого давления со стороны влиятельных людей

Актер Дмитрий Назаров заявил, что худрук МХТ Константин Хабенский не хотел его увольнять, но на него оказывалось слишком сильное давление.

Актер Дмитрий Назаров, уволенный из МХТ, заявил, что изначально художественный руководитель театра Константин Хабенский не хотел увольнять его и супругу Ольгу Васильеву, предложив им отдохнуть до весны, а после снова начать работать.

По всей видимости, на верху было свое мнение на этот счет, а поэтому Хабенского заставили убрать актеров из учреждения культуры.

Назаров не держит зла на коллегу, так как тот просто не в силах был выстоять перед давлением, которое на него оказывалось.