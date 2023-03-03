NASA: Капсула SpaceX Dragon с астронавтами на борту успешно пристыковалась к МКС
Четыре астронавта экипажа Crew-6 прибыли на Международную космическую станцию (МКС) в пятницу, 3 марта, после успешной стыковки капсулы SpaceX Dragon с орбитальной станцией, сообщает NASA.
Капсула начала стыковочные работы на орбите с МКС в 8:40 утра в пятницу по мск, говорится в заявлении космического агентства США.
Через два часа, после успешной стыковки, на станцию прибыли американские астронавты Стивен Боуэн и Уоррен Хобург, российский космонавт Андрей Федяев и астронавт Султан аль-Неяди из арабских эмиратов.
Ракета SpaceX Falcon 9 с космической капсулой стартовала к станции в четверг, 2 марта. Ранее запуск был отменен за несколько минут до старта в начале недели.
По данным SpaceX, экипаж проведет шесть месяцев на борту МКС, где поставит более 200 научно-технических экспериментов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Тарас Медведев
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