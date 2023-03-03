Урожайные огурцы: дачники подсказали, как без затрат сделать для них ленивую грядку

Для будущей огуречной грядки нужно выбрать солнечное место. Желательно там, где в прошлом году росли пасленовые, репчатый лук, бобовые, капуста, корнеплоды.

Если осенью руки до такой грядки не дошли, отчаиваться не стоит. Весной есть время, чтобы все исправить.

Для будущей огуречной грядки нужно выбрать солнечное место. И желательно там, где в прошлом году росли пасленовые, репчатый лук, бобовые, капуста, корнеплоды или зелень.

За три недели до высадки рассады огурцов (можно сажать семенами) выкопать траншею глубиной 70 см, заполнить ее свежескошенной травой вперемешку с органическими отходами, опилками, бумагой.

Все утрамбовать так, чтобы до уровня земли осталось 15 см. Для разогрева содержимого грядки нужно обильно пролить траншею горячей водой и засыпать плодородной почвой.

Наметить лунки и сформировать вокруг них бортики из земли - чтобы вода при поливе задерживалась на грядке.

После этого накрыть траншею пленкой и закрепить ее. К моменту высадки рассады питательная гряда для огурцов будет готова. При этом в дополнительных подкормках она не нуждается.