Зеленский и президент Латвии Эгилс Левитс прибыли во Львов

3 марта президент Украины Владимир Зеленский в своём Tg-канале сообщил, что вместе со своим латвийским коллегой прибыл во Львов.

Кроме того, вместе с главами двух государств Львов посетили их супруги: Елена Зеленская и Андра Левите.

Зеленский утверждает, что президент и первая леди Латвийской Республики прибыли во Львов, чтобы почтить память погибших бойцов Вооружённых сил Украины.

«Никогда не забудем защитников и защитниц, отдавших жизнь за нашу свободу и независимость. Помним о страшной цене, которую платит наш народ за свободное и мирное будущее», — написал глава киевского режима.