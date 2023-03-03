Зеленский и президент Латвии Эгилс Левитс прибыли во Львов
3 марта президент Украины Владимир Зеленский в своём Tg-канале сообщил, что вместе со своим латвийским коллегой прибыл во Львов.
Кроме того, вместе с главами двух государств Львов посетили их супруги: Елена Зеленская и Андра Левите.
Зеленский утверждает, что президент и первая леди Латвийской Республики прибыли во Львов, чтобы почтить память погибших бойцов Вооружённых сил Украины.
«Никогда не забудем защитников и защитниц, отдавших жизнь за нашу свободу и независимость. Помним о страшной цене, которую платит наш народ за свободное и мирное будущее», — написал глава киевского режима.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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