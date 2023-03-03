Врачи намерены вывести Костомарова из искусственной комы, так как показатели здоровья фигуриста улучшились
Процедура плазмофереза (зобор крови), которая проводилась Роману Костомарову несколько раз, дала положительные результаты. Медики намерены вывести спортсмена из состояния комы, проверив сможет ли он самостоятельно дышать без ИВЛ.
Сегодня лечащие врачи Романа Костомарова пытаются вывести его из состояния искусственной комы, так как показатели здоровья звезды ледовых шоу значительно улучшились.
В последнее время спортсмену проводили несколько процедур плазмофереза (забор крови), что позволило наблюдать положительную динамику.
Сейчас задача специалистов понять, сможет ли знаменитость чувствовать себя нормально без подключения к специализированному медицинскому оборудованию.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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