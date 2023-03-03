Гринпис обвинила две польские горнодобывающие компании в море рыбы в Одере в 2022 году

Экологическая организация Гринпис считает, что за массовую гибель рыбы в Одере прошлым летом ответственны две горнодобывающие компании.

Немецко-польская группа Гринпис проанализировала 57 проб воды из трех притоков Одера и шести притоков Вислы, сообщила организация в четверг.

После расследования организация пришла к выводу, что причиной массового мора рыбы в немецко-польской пограничной реке Одер стали сточные воды предприятий горнодобывающей промышленности.

По данным Гринпис, на трех шахтах польских компаний произошло загрязнение сточных вод солевыми сбросами.

Специалисты предполагают, что основной причиной гибели рыбы стало избыточное количество соли в воде, в сочетании с маловодьем, высокими температурами и ядовитыми водорослями, которые быстро размножились, благодаря высокой концентрации соли в пресной воде.

Компания Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW) уже объявила, что изучит доклад Гринпис для подготовки ответа.

