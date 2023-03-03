Германия попросила Швейцарию продать ей танки Leopard 2

Министерство обороны Швейцарии объявило, что получило запрос от Германии на разрешение немецкой оборонной компании Rheinmetall, производящей танки Leopard 2, выкупить часть машин, принадлежащих швейцарской армии.

В представленном немцами запросе говорится, что танки не будут отправлены в Украину, а будут использованы для восполнения бреши в ресурсах немецкой армии, образовавшейся после переброски Leopard Киеву, сообщил Reuters представитель швейцарского ведомства.

Согласно информации швейцарской ежедневной газеты Blick, глава министерства обороны Швейцарии Виола Амхерд была проинформирована о планируемом 23 февраля.

Министры обороны и экономики Германии попросили разрешения на продажу у швейцарцев, отметив, что танки не будут отправлены на Украину.

В соответствии со своими законами о нейтралитете Швейцария не может отправлять оружие стране, находящейся в состоянии военного конфликта. Министерство обороны Швейцарии заявило, что заявка, поданная Германией, в настоящее время находится на рассмотрении.

В прошлом Швейцария не давала положительного ответа на запросы Германии, Испании и Дании о разрешении отправить в Украину боеприпасы швейцарского производства, которые три страны ранее закупили.