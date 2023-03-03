Подоляк заявил о непричастности Украины ко всем происшествиям на территории России
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своём аккаунте Twitter заявил, что киевский режим не причастен ко всем происшествиям на территории России - вторжению ДРГ на территорию Брянской области и атакам БПЛА.
«Взрывы на ответственных объектах; атаки неопознанных дронов на регионы РФ; столкновения банд; нападение партизан на населенные пункты – все это прямые последствия потери контроля внутри России», — написал советник Андрея Ермака.
Накануне Подоляк безосновательно заявил, что Российская Федерация якобы столкнулась либо с партизанской войной, либо это намеренная провокация.
Напомним, вчера, 2 марта 2023 года, украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области и впоследствии были уничтожены, кроме того, бойцы Вооружённых сил Украины предприняли провальную попытку нанести массированный удар беспилотными летательными аппаратами по объектам Крыма.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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