Михалков сообщил, почему Смольянинов стал выступать против России

Именитый режиссер Никита Михалков высказался по поводу антироссийских высказываний актера Артура Смольянинова, который покинул страну на фоне объявления о частичной мобилизации.

Никита Михалков не скрывает, что был удивлен тем, что актер Артур Смольянинов, который снимался в проектах режиссера, стал высказываться против РФ.

Кинодеятель назвал Смольянинова отличным артистом, веселым, легким человеком.

Михалков считает, что коллегу "сломил соблазн", так как другого объяснения происходящему Никита Сергеевич найти не может.