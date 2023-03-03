Михалков сообщил, почему Смольянинов стал выступать против России

2023-03-03 14:23

Именитый режиссер Никита Михалков высказался по поводу антироссийских высказываний актера Артура Смольянинова, который покинул страну на фоне объявления о частичной мобилизации.

Никита Михалков не скрывает, что был удивлен тем, что актер Артур Смольянинов, который снимался в проектах режиссера, стал высказываться против РФ.

Кинодеятель назвал Смольянинова отличным артистом, веселым, легким человеком.

Михалков считает, что коллегу "сломил соблазн", так как другого объяснения происходящему Никита Сергеевич найти не может.

Опубликовано: Наталья Гончарова