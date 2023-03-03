Селиванов прокомментировал свой роман с Муцениеце
Звезда сериала "Реальные пацаны" Владимир Селиванов высказался по поводу информации о его отношениях с актрисой Агатой Муцениеце.
Владимир Селиванов назвал себя и свою коллегу Агату Муцениеце хорошими актерами.
Дело в том, что после выхода клипа "Субботним вечером", где знаменитости играли пару, соотечественники вдруг заговорили, что между ними роман.
Актер заявил, что никакого "романтика" между ним и Агатой не было и нет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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