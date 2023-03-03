Селиванов прокомментировал свой роман с Муцениеце

Звезда сериала "Реальные пацаны" Владимир Селиванов высказался по поводу информации о его отношениях с актрисой Агатой Муцениеце.

Владимир Селиванов назвал себя и свою коллегу Агату Муцениеце хорошими актерами.

Дело в том, что после выхода клипа "Субботним вечером", где знаменитости играли пару, соотечественники вдруг заговорили, что между ними роман.

Актер заявил, что никакого "романтика" между ним и Агатой не было и нет.