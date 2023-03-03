Захарова поймала на лжи госсекретаря США Блинкена

Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила во лжи госсекретаря Энтони Блинкена. Она назвала американскую администрацию "невероятной".

"Ой, как интересно. Уточнила у Сергея Викторовича, поднимал ли вчера Блинкен тему Уилана. Оказалось, Госсекретарь США на этот счет даже не заикался. Всё, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, это ложь. Невероятное поведение американской администрации", - написала Захарова.

Ее слова являются комментарием к выступлению Блинкена на пресс-конференции в Нью-Дели по окончании встречи G20 в четверг. Госсекретарь США заявил, что просил Лаврова принять предложение США об обмене пленными и освобождении Пола Уилана, американца, осужденного в РФ за шпионаж, в рамках сделки.

Пол Уилан, гражданин США, Ирландии, Великобритании и Канады, был задержан в московской гостинице в декабре 2018 года. Россия утверждает, что он участвовал в разведывательной операции. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж, который он категорически отрицает.

О его освобождении заговорили несколько месяцев назад в США, когда обменяли Бритни Гринер, баскетболистку, осужденную за контрабанду наркотиков и приговоренную к 9 годам тюрьмы. Американка была обменяна на Виктора Бута, торговца оружием, приговоренного в США к 25 годам тюрьмы.