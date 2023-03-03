МИД РФ: СВО на Украине будет продолжаться до полного выполнения задач
Министерство иностранных дел Российской Федерации на официальном веб-сайте опубликовало заявление об украинском кризисе.
«Cпециальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности, исходящих с ее территории», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В ведомстве подчеркнули факт того, что за многолетний период коллективный Запад сделал из киевского режима «послушный инструмент», которым он предпринимает тщательные попытки нанести стратегическое поражение России.
В МИД РФ добавили, что в настоящее время Запад требует от политического руководства Украины продолжения наступательных действий и оккупации территории новых регионов России, игнорируя жизни тысячи мирных жителей, которые могут погибнуть в результате попыток западных стран расчленить Российскую Федерацию.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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