Министерство иностранных дел Российской Федерации на официальном веб-сайте опубликовало заявление об украинском кризисе.

«Cпециальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности, исходящих с ее территории», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В ведомстве подчеркнули факт того, что за многолетний период коллективный Запад сделал из киевского режима «послушный инструмент», которым он предпринимает тщательные попытки нанести стратегическое поражение России.

В МИД РФ добавили, что в настоящее время Запад требует от политического руководства Украины продолжения наступательных действий и оккупации территории новых регионов России, игнорируя жизни тысячи мирных жителей, которые могут погибнуть в результате попыток западных стран расчленить Российскую Федерацию.