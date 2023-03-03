Способы выбрать действительно хорошую икру, рассказанный директором ДИР
Директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева отметила, что при выборе красной икры стоит отдавать предпочтение продукту в упаковке с маркировкой ГОСТ, изготовленному в местах традиционного лова рыбы .
Людмила Буслаева заявила, что икра, изготовленная в декабре — не лучшего качества, так как она была предварительно заморожена.
Продукт в жестяной банке должен иметь номер, при этом он должен быть выбит наружу, а не внутрь.
Икра, произведенная не на заводе, имеет достаточно высокий риск фальсификата.
Так, в продукт могут добавить икру более дешевых видов или сделанную из растительного сырья.
Также в ней может содержаться вредный консервант, отследить наличие которого самостоятельно невозможно.
«Есть такой (...) консервант как уротропин.
Он с 2010 года в России запрещен, однако его до сих пор используют браконьеры для того, чтобы сохранять икру в надлежащем виде», — пояснила Буслаева.
Опубликовано: Алина Черняк
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