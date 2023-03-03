Способы выбрать действительно хорошую икру, рассказанный директором ДИР

Директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева отметила, что при выборе красной икры стоит отдавать предпочтение продукту в упаковке с маркировкой ГОСТ, изготовленному в местах традиционного лова рыбы .

Людмила Буслаева заявила, что икра, изготовленная в декабре — не лучшего качества, так как она была предварительно заморожена.

Продукт в жестяной банке должен иметь номер, при этом он должен быть выбит наружу, а не внутрь.

Икра, произведенная не на заводе, имеет достаточно высокий риск фальсификата.

Так, в продукт могут добавить икру более дешевых видов или сделанную из растительного сырья.

Также в ней может содержаться вредный консервант, отследить наличие которого самостоятельно невозможно.

«Есть такой (...) консервант как уротропин.

Он с 2010 года в России запрещен, однако его до сих пор используют браконьеры для того, чтобы сохранять икру в надлежащем виде», — пояснила Буслаева.