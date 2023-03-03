Кудрявцева, которую обвиняют в злоупотреблении фотошопом, выложила фото без прикрас

Лера Кудрявцева опубликовала в соцсетях кадры, на которых она едет на работу ненакрашенная, назвав себя "Опухшей".

Ведущая Лера Кудрявцева в ответ на обвинения подписчиков в злоупотреблении фотошопом в свой адрес, выложила в соцсетях, где она ненакрашенная едет на работу.

Знаменитость отметила, что "работает" над фото исключительно по той причине, что и ей, и ее поклонникам, приятнее видеть звезду экрана красивой.