Кудрявцева, которую обвиняют в злоупотреблении фотошопом, выложила фото без прикрас
2023-03-03 14:48
Лера Кудрявцева опубликовала в соцсетях кадры, на которых она едет на работу ненакрашенная, назвав себя "Опухшей".
Ведущая Лера Кудрявцева в ответ на обвинения подписчиков в злоупотреблении фотошопом в свой адрес, выложила в соцсетях, где она ненакрашенная едет на работу.
Знаменитость отметила, что "работает" над фото исключительно по той причине, что и ей, и ее поклонникам, приятнее видеть звезду экрана красивой.
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Кудрявцева отметила, что она такой же человек как и все и не лишена недостатков.
Лера назвала себя "опухшей" в ролике, ответив всем желающим увидеть ее без прикрас: "Хотели - получайте".
Опубликовано: Наталья Гончарова