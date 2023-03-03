Экс-разведчик США Риттер: Блинкен не договорился с Лавровым из-за угроз и отсутствия дипломатических способностей

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что госсекретарь США Блинкен провалил переговоры с главой МИД России Лавровым из-за отсутствия способностей к дипломатии.

По мнению Риттера, невозможно договориться с Лавровым, отведя его в сторону и высказывая угрозы.

Он отмечает, что Сергей Лавров является одним из самых опытных в мире дипломатов, причем еще с тех времен, когда Блинкен был школьником.

Риттер считает русских очень сдержанными дипломатами, которые умеют просчитывать последствия своих действий и заявлений.