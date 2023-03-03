Экс-разведчик США Риттер: Блинкен не договорился с Лавровым из-за угроз и отсутствия дипломатических способностей
Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что госсекретарь США Блинкен провалил переговоры с главой МИД России Лавровым из-за отсутствия способностей к дипломатии.
По мнению Риттера, невозможно договориться с Лавровым, отведя его в сторону и высказывая угрозы.
Он отмечает, что Сергей Лавров является одним из самых опытных в мире дипломатов, причем еще с тех времен, когда Блинкен был школьником.
Риттер считает русских очень сдержанными дипломатами, которые умеют просчитывать последствия своих действий и заявлений.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Тарас Медведев
ЕС перенес голосование по исключению из оборота двигателей внутреннего сгорания
Страны ЕС будут голосовать за запрет на продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, как планировалось, заявил в пятницу в Брюсселе официальный представитель Швеции, председательствующей в Совете ЕС.Подробнее...
-
-
Диана Мудреченко
МИД РФ: убийства в Брянской области были совершены украинскими диверсантами из оружия НАТО
Министерство иностранных дел России на официальном веб-сайте опубликовало сообщение об украинском кризисе, осудив террористический акт, который вчера, 2 марта 2023 года, совершили украинские диверсанты на территории Брянской области.Подробнее...
-
-