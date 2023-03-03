Рогов: Киев делает ставку на мобилизацию в регионах Новороссии
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил информагентству «РИА Новости», что киевский режим ставку на мобилизацию в регионах Новороссии.
«Если говорить о мобилизации, то ставка делается, прежде всего, на мобилизацию людей с пророссийски настроенных регионов исторической Новороссии – юго-восточных земель, пока еще подконтрольных режиму Зеленского», — сказал Рогов.
Политик пояснил, что киевский режим решил последовать примеру западных спецслужб, использующих на протяжении длительного периода времени технологию «разделения и разобщения народов».
Таким образом, согласно заявлению Владимира Рогова, политическое руководство Украины планирует породить у населения юго-восточных территорий негативное восприятие России и кровную вражду.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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