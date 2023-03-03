Рогов: ВСУ разместили системы ПВО в Запорожье среди жилых домов
Владимир Рогов, возглавляющий движение «Мы вместе с Россией», сообщил, что ВСУ разместили свои системы ПВО среди жилых домов в Запорожье.
Он отметил, что украинские военнослужащие прячут такие системы в жилой застройке прямо в городе.
По словам Рогова, солдаты ВСУ в такой ситуации прикрываются мирными жителями города. Он напомнил, что из-за работы украинской ПВО ракеты уже 10 раз попадали по жилым домам в Запорожье.
Он также подчеркнул, что для украинских властей важнее защита военных складов и мест расположения иностранных военных, чем жизни местных жителей.
Опубликовано: Светлана Репина
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