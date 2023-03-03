Владимир Рогов, возглавляющий движение «Мы вместе с Россией», сообщил, что ВСУ разместили свои системы ПВО среди жилых домов в Запорожье.

Он отметил, что украинские военнослужащие прячут такие системы в жилой застройке прямо в городе.

По словам Рогова, солдаты ВСУ в такой ситуации прикрываются мирными жителями города. Он напомнил, что из-за работы украинской ПВО ракеты уже 10 раз попадали по жилым домам в Запорожье.

Он также подчеркнул, что для украинских властей важнее защита военных складов и мест расположения иностранных военных, чем жизни местных жителей.