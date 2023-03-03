Более половины представителей человечества к 2035 году столкнется с проблемами лишнего веса и ожирением

Глава международной федерации по борьбе с ожирением Луиза Баур заявила, что к 2035 году более половины жителей планеты будут страдать от ожирения.

Руководитель Всемирной федерации по борьбе с ожирением Луиза Баур дала неутешительный прогноз.

По данным организации, более 4 000 000 000 человек в ближайшем будущем будут иметь пробелы с лишним весом, включая ожирение. Особенно много тучных людей будет среди несовершеннолетних.

На борьбу с этой напастью к 2035 году придется тратить 4 000 000 000 000 долларов.