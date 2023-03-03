ЕС перенес голосование по исключению из оборота двигателей внутреннего сгорания

Страны ЕС будут голосовать за запрет на продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, как планировалось, заявил в пятницу в Брюсселе официальный представитель Швеции, председательствующей в Совете ЕС.

Ранее сообщалось, что министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг заявил в Берлине, что Германия в данный момент не может согласиться с запланированным запретом на ДВГ.

Германия заявила, что Еврокомиссия должна принять во внимание возможность использования синтетического топлива для ДВГ на переходный период.

Сообщается, что позицию Германии в ЕС поддерживают также Италия, Польша и Болгария. С такой оппозицией по вопросу о ДВГ ЕК не смогла бы преодолеть 65-процентный барьер при голосовании о запрете.

По заявлению Германии, Комиссия ЕС еще не представила предложение о том, возможна ли после 2035 года эксплуатация автомобилей, работающих на климатически нейтральном топливе, таком как электронное (синтетическое) топливо.